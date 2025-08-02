Јелена Розга блеска поради Иван Хуљиќ: Никогаш порано не открила толку многу детали за врската

Пејачката Јелена Розга се смета за една од омилените во регионот. Таа прво ја освои публиката со својот глас, а потоа и со својот изглед, кој остана ист со децении.

Не е невообичаено Јелена да биде модна инспирација, а понекогаш може да нè изненади со смели комбинации што можеби не секогаш ги очекуваме од неа.

На претходниот концерт во Примоштен, како и обично, таа ги собра своите обожаватели кои уживаа во сите хитови, а потоа даде кратка изјава за InMagazin.

Најголемо внимание сè уште привлекува нејзината врска со Иван Хуљиќ, кој е 11 години помлад од неа, за што неодамна се дозна, а Јелена е позната како личност која не споделува премногу детали за својот приватен живот.

Бидејќи таа има зафатен распоред со настапи ова лето, тие често се разделени, но научиле да функционираат.

„Иван пораснал во музичко семејство. Тончи, кога Иван бил мал, често патувал. Секако, многу сум на пат, но тој апсолутно го разбира сето тоа. Тоа е дел од мојата работа, патувањето, да бидам далеку од дома“, рече таа.

Јелена и Иван ја потврдија својата врска во април оваа година, иако медиумите ги поврзуваа уште порано.

Foto: printscreen/instagram/rozgajelenaofficial