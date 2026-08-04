Јелена Карлеуша се помири со својот поранешен сопруг Душко Тошиќ, поради децата, а сега проговори за нивната љубов

Јелена Карлеуша се помири со својот поранешен сопруг Душко Тошиќ, и тоа, како што откри, поради децата, а сега проговори за нивната љубов.

Карлеуша неодамна настапи во „Национална класа“, каде големо внимание предизвика доаѓањето на Душко во клубот.

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Сега проговори за љубовта со него и ја изненадила јавноста со својата изјава:

„Јас го сакав Душко најмногу на светот и мислам дека никој никогаш не го сакал, ниту ќе го сака како што го сакав јас. И што е најважно, мислам дека Душко никогаш никого нема да сака како мене – затоа што тоа е неговиот максимум. Тој е специфична личност која не знае да покажува љубов.

Не се чувствував сакано, но на овој начин тој покажа дека ме сака“, рекла таа за „FullScreen Media“.

foto: printscreen/instagram/mega.zvezda.jk