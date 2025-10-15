Јелена Карлеуша падна на снимањето на „Ѕвездите на Пинк“ (видео)

Пејачката Јелена Карлеуша имаше лоша среќа на снимањето на „Пинкови ѕвезди“ кога падна од столчето.

Карлеуша, која често се „расправа“ со Драгомир Деспиќ Десингерица во емисијата, се приближи до столчето каде што седеше Драган Стојковиќ Босанац и седна на страната.

Сепак, пејачката се лизна и падна. Босанац и Вики Миљковиќ веднаш скокнаа да ѝ помогнат, додека Зорица Брунцлик ја праша Јелена дали е добро, а Десингерица збунето гледаше што се случува.

– Не можам да станам! Ова се вика фрактура на колк. Босанец, што те заведував, те заведував, нема да го правам тоа повторно – рече Јелена, која едвај стана од подот. Водителите Огњен Амиџиќ и Бојана Лазиќ веднаш дотрчаа и прашаа што се случило.

– Го почувствував тоа на сцената. Тешка си како тупаница, знаеш како тресна – рече Десингерица.

Карлеуша успеа да стигне до своето место и да седне, а на крајот сите се смееја на ситуацијата.

Инаку, Јелена привлекува големо внимание недела по недела со своите комбинации во „Ѕвездите на Пинк“, а неодамна нејзиниот необичен додаток предизвика лавина од коментари.

Foto: Printscreen/Iks/@karly4ever_/Facebook