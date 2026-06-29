Јаков Јозиновиќ во врска со Џејла Рамовиќ? Пејачот објави видео од страсен бакнеж, а потоа се предомисли

Јаков Јозиновиќ, млад пејач кој го освои регионот за кратко време, се најде во центарот на вниманието поради видео кое брзо се прошири на социјалните мрежи.

Имено, како што објавија локалните медиуми, Јаков објави романтично видео на TikTok со девојка на брод, во кое двајцата се бакнуваат.

Видеото набрзо беше избришано, но обожавателите веќе го забележаа и почнаа да коментираат која е мистериозната девојка.

Најголемо внимание привлекоа тврдењата на корисниците на социјалните мрежи дека девојката во видеото личи на пејачката Џејла Рамовиќ.

Некои обожаватели го забележаа профилот на лицето на девојката, како и прстенот на показалецот, за кој тврдат дека е детаљ што често може да се види на Џејла. Ова доведе до низа коментари на социјалните мрежи во кои корисниците шпекулираа дали таа е онаа со Јаков во контроверзното видео.

Она што привлече посебно внимание беше фактот дека клипот беше брзо отстранет од TikTok. Овој потег дополнително ги поттикна шпекулациите дека објавата можеби завршила на профилот случајно.

Сепак, идентитетот на девојката на видеото не е официјално потврден. Додека некои тврдат дека станува збор за Џејла Рамовиќ, други веруваат дека станува збор за девојката за која претходно се пишуваше во контекст на приватниот живот на Јаков.