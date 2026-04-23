Јадете бел леб секој ден? Еве како тоа влијае на вашето здравје

Ако јадете бел леб секој ден, можеби се прашувате што значи оваа навика за вашето здравје. Иако со децении е една од најчестите намирници во домаќинствата, белиот леб често има лоша репутација, па затоа многу луѓе го избегнуваат во корист на производи од цело зрно и интегрални житарки.

Сепак, експертите предупредуваат дека ситуацијата не е толку едноставна и дека вистинското влијание на белиот леб во голема мера зависи од остатокот од исхраната.

Што точно содржи белиот леб?

Пред целосно да го прогласиме белиот леб за нездрав, важно е да разбереме што значи кога брашното е „рафинирано“.

Белиот леб има лоша репутација, но честопати неоправдано – вели диететичарката Валери Кален.

Во белото брашно, триците и никулецот на зрното се отстрануваат, поради што содржи помалку влакна, витамини и минерали од сортите од цело зрно.

Ова не значи дека автоматски е лош или безвреден. Напротив, во одредени ситуации може да биде корисен.

„Белиот леб се вари побрзо, па затоа може да биде добар избор кога ни е потребна брза енергија, на пример пред тренинг, трчање или некоја друга физичка активност“, објаснува Кален.

Во Европа, многу комерцијални лебови се збогатени со витамини од групата Б, фолна киселина и железо, иако тоа зависи од производителот и видот на производот. Просечно парче бел леб содржи околу 70 до 80 калории, 13 до 15 грама јаглехидрати, околу 2 до 3 грама протеини и многу малку влакна.

Влијанието на консумирањето бел леб дневно зависи од количината и со што го комбинирате.

Краткорочни ефекти

Белиот леб се вари брзо бидејќи содржи малку влакна. Поради ова, може брзо да го покачи нивото на шеќер во крвта, но исто така може да предизвика пад на енергијата и чувство на глад исто толку брзо.

Кога јадете бел леб без друга храна, лесно можете повторно да огладнете по еден или два часа – објаснува нутриционистката Коко Пирел.

Сепак, реакциите не се исти за сите. Некои луѓе нема да забележат никаква разлика, додека други ќе се чувствуваат уморни, гладни или ќе имаат желба за слатко веднаш по јадењето.

Затоа нутриционистите препорачуваат комбинирање на белиот леб со протеини, здрави масти и растителни влакна. На пример, сендвич со мисирка, сирење и зеленчук или тост со јајца и авокадо ќе биде многу позаситувачки од парче леб со џем.

Долгорочни ефекти

Проблемот се јавува кога белиот леб станува главен столб на исхраната, додека во исто време недостасуваат зеленчук, мешунки, овошје и интегрални житарки.

Ако со години јадете многу рафинирани јаглехидрати, а премалку растителни влакна, вашиот ризик од дебелина, дијабетес тип 2 и други метаболички проблеми се зголемува – вели Мајкл Микелис.

Тој додава дека најголемиот проблем не е самиот бел леб, туку она што недостасува во исхраната поради него.

Ако белиот леб го заменува зеленчукот, овесната каша, мешунките или интегралните производи, тогаш со текот на времето се јавува проблем. Но, ако го јадете како дел од разновидна и балансирана исхрана, нема причина за паника.

Како да го вклопите во здрава исхрана?

Експертите истакнуваат дека не е потребно целосно да се елиминира белиот леб, туку мудро да се комбинира. На пример, со белиот леб е добро да се јадат јајца, сирење, туна, пилешко, хумус, авокадо или многу зеленчук. Така, варењето се забавува, чувството на ситост останува подолго и се намалуваат ненадејните скокови на шеќерот во крвта.

Важно е да се погледне целата исхрана, а не само една храна.

Најголемата грешка е да се мисли дека една состојка е виновна за сè – вели Микелис.

Проблемот не е во едно парче леб, туку во целокупните навики – заклучи таа.

извор:попара.мк