„Ја носам болката во себе“ – Дарко Лазиќ се бори да продолжи понатаму по смртта на неговиот брат

Два месеци по смртта на неговиот брат, пејачот Дарко Лазиќ се бори да продолжи понатаму, а како што истакнува, негова најголема поддршка е неговата сопруга Катарина.

Фолк пејачот Дарко Лазиќ го загуби својот брат Драган пред два месеци, кој загина во сообраќајна несреќа. Пејачот пронашол утеха во верата и молитвите, но како што вели, тешкиот период сè уште не е зад него.

– Сè уште не сум излегол од тежок период. Сè уште се борам, сè уште пливам. Се борам. Само јас знам како се чувствувам. Ја носам болката во себе. Се обидувам да бидам професионален, да продолжам со мојот живот – изјави Дарко за Блиц со грутка во грлото и додаде:

– Тоа е голема болка, голема трагедија. Најчесто сум со моите најблиски, па не сум оставен сам. Ја лекувам болката преку Катја, сопругата ми е најголема поддршка. Сега работам, но работам под принуда. Ова е работа, морам да работам, кој и да го критикува тоа и да напише дека брзо сум се вратил на работа, ниту еден нормален човек не може да го напише тоа – додаде тој.

Тој откри дека е задоволен од новиот проект и дека спасот го бара во музиката.

– Излезе нова песна, Ѓус, Ѓани и јас, комбинацијата, испадна многу добро. Песна за младите, интересна е. Имам песна за мојот брат, но рано е, не можам да ја испеам. Деновиве комуницирам најмногу со Слобо и Капор, а и со мојата кум Андреа, секако – рече Дарко.

Да ве потсетиме, сопругата на Дарко, Катарина, откри дека од трагедијата, Дарко поголемиот дел од времето го поминува со своите најблиски, но таа го советувала и да побара стручна помош.

Foto: print screen/Instagram