Излезе дека таткото на бебето на Милица Тодоровиќ е оженет и има две деца: Сопругата се огласи за медиумите…

Сопругата на таткото на детето на Милица Тодоровиќ, Љ.М., денес се огласи откако за првпат протече негова фотографија од прославата на раѓањето на Богдан.
Српската пејачка Милица Тодоровиќ пред два дена роди машко бебе по име Богдан. Милица не сакаше да им открие на медиумите кој е татко на нејзиното дете, а мистеријата околу тоа продолжува уште откако во јавноста протече информација дека пејачката е бремена.
Станува збор за маж кој е веќе оженет и има две деца. Неговата сопруга Љ. М. сега се огласи и откри шокантни детали.
@espreso_rs Kaća Živković rasplakala Milicu Todorović i njenog partnera! Na proslavi povodom rodjenja Miličinog prvenca Bogdana , Kaća je uzela mikrofon i direktno se obratila svojoj Cimi putem video poziva, preko mobilnog koji je držao otac malog Bogdana, otpevala joj pesmu “Andjele moj mali” i tom prilikom rasplakala i nju i njega. Najbitnije je da su to bile suze radosnice i da su oni presrećni povodom Bogdanovog dolaska na svet, a slavlje se nastavilo do ranih jutarnjih čašica. #milicatodorovic #partner #dete #kacazivkovic ♬ original sound – Espreso.rs portal
– Во брак сме 19 години, имаме два сина. Пред еден месец ми кажа дека очекува дете со Милица. Бев шокирана, веднаш ја побарав Милица, ја сретнав пред нејзината зграда, ме покани горе во станот да разговараме. Маж ми беше таму. Убаво разговарав со девојката, но не и со него. Бев сомничава, но не погледнав ништо, ниту барав пораки, ниту нешто слично. Не знам што ѝ рекол, во брак сум 19 години, имаме нормален брак и не знам што ѝ рекол и што планирале. Имавме нормален брак… Едноставно е ужасно – изјави Љ. М. за Pink.rs и додаде:
– Моите деца и јас поминуваме низ пекол. Милица и јас имавме убав разговор, таа ми кажа дека се во врска една година и дека чека да се разведеме. Тој ми рече дека не сака да го напушти семејството, не знам што ѝ кажал нејзе. Милица само сака да се разведеме и тој да биде со нив. Таа не ме праша за нашите деца, тоа не е важно за неа.
Најважно за неа е нашата врска и дали сме во брак, како функционираме, не ме праша за моите деца, тоа не ја интересира. Не ме контактираше понатаму, не ја нападнав, дури и ја заштитив… – рече таа.
– Тој рече дека нема да се разведе од мене, сè уште живее во нашата куќа. Нема да ги остави сопругата и децата. Знам дека нема да се разведе бидејќи сме во брак 19 години, нема да се разведе од мене. Цел живот сум со него, не знам како се здружија и како се случи тоа. Знам дека тој и Милица имаат некои заеднички пријатели, не ме интересира тој свет, јас сум нормална жена… Не знам кои се тие луѓе со кои се дружи – рече Љ. М. и додаде дека нејзиниот сопруг бил на прославата на раѓањето на неговиот син синоќа, а потоа се вратил во нивната куќа и си заспал.
– Тој отиде на таа прослава синоќа, се врати дома и си легна. Ужасно, нема да верувате… Емоционално сум скршена и потресена. Сакам развод, но тој рече дека не сака – рекла таа и ја открила моменталната состојба на целото семејство поради сè што им се случило.
– Бев на лекар, земам лекови еден месец, многу сум потресена, моите деца и јас многу страдаме. Морам да ги заштитам моите деца, тоа е првото и основно нешто, а останатото како што ќе се случи. Земам силни транквилизери, како и мојот 18-годишен син кој исто така е под голем стрес, и тоа е она што можете да го чуете од мене – откри Љ.М. за српските медиуми.