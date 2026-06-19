Ивана Џордан позира покрај базенот: Нејзините бујни гради искушуваат на грев

Пејачката Ивана Џордан, која со години важи за една од најцелосните дами на јавната музичка сцена, ги изненади своите следбеници со фотографии во бикини. Атрактивната русокоса сподели неколку фотографии од својот одмор на кои позира покрај базен, а нејзиниот изглед не остана незабележан.

Во елегантен црн костим за капење, Ивана Џордан ја истакна својата витка фигура, а во преден план беа нејзините бујни гради, по кои стана препознатлива уште од времето кога грмеше на радио станиците со хитови како „Светло кое тразим“.

Многу следбеници коментираа дека пејачката изгледа подобро од кога било, а некои истакнаа дека нејзините години немаат никаква врска со неа. Фотографиите брзо станаа предмет на бројни коментари, а обожавателите не го криеја своето воодушевување од нејзиниот изглед.

Ивана неодамна зборуваше и за козметичките процедури, откривајќи дека користи ботокс.

– Засега не би правела никакви сериозни интервенции. Имам над 40 години, па решив да направам ботокс. Навистина се чувствувам добро и ми го освежува лицето. Ми се допаѓа ефектот да изгледа природно – призна пејачката.

Printscreen/Instagram/ivanajordan_