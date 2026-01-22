Индира Радиќ откри: Пред сцената работела сериозна професија

Една од најпознати пејачки, Индира Радиќ, пред својата музичка кариера работела како медицинска сестра во болница во Загреб. Родена е во Добој, Босна и Херцеговина, каде што завршила средно училиште. Нејзината желба била да пее, но немала поддршка од родителите, па морала да студира за „сериозна“ професија.

„Најмногу поради мајка ми, која не сакаше да станам пејачка, се запишав на медицински факултет. Растојанието исто така ми беше проблем. Најблиското музичко училиште беше во Бања Лука, но тој град е оддалечен речиси шеесет километри од Драгаловци. Од друга страна, Добој, кој е речиси половина поблиску, имаше само медицински факултет. Јас избрав да патувам секој ден, но да спијам дома“, рече Индира, а потоа се потсети на својата прва работа во хрватската престолнина.

„Имам убави спомени од работата во болница во Хрватска. Моите колеги многу ме сакаа поради мојата директност. Не ја занемарував музиката, постојано пеев, и на пациентите и на колегите. Со некои од нив останав во контакт до ден-денес.“

Потоа дојде нејзиното пристигнување во Белград, кога реши да ја напушти медицината и да се посвети на својата најголема љубов, а тоа е музиката.

„Добро го запознав Белград дури по подолг престој таму. Денес, Белград и Србија се мојата татковина. Бидејќи сум патник, уметник, секогаш чекам да слетам во моето белградско пристаниште, каде што ме чекаат моите најблиски. Тука сум најмирен. На почетокот беше многу тешко! Дојдов од мал град, зборував ијекачки и не познавав никого. Ми требаа цели три години да се навикнам и да ја започнам мојата музичка кариера“, се присети Радиќ, напиша Курир.

