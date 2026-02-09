Инди се реши да ја прокоментира бременоста на сестра си Едита, но и за однесувањето на несудениот зет

Пејачката Индира Арадиновиќ Инди ќе стане тетка оваа година, што ѝ носи голема среќа.

Нејзината сестра Едита Арадиновиќ е во поинаква состојба, а Инди не го крие своето возбудување што во нивното големо семејство пристигнува нов член.

– Кога ја добив таа вест од неа, бев пресреќна. Последните година-две се молев без престан на Бога Едита да остане во поинаква состојба. Имав такво чувство за неа. Ми прати порака: „Ќе бидеш тетка“. Бев емотивна, плачев. Возев, бев на семафор, застанав, длабоко воздивнав и се радував. Веднаш ја повикав. Како да ми се случува мене. Бебе во куќата, нова радост, нова среќа, нова енергија. Ништо поубаво – рече Инди.

– Жал ми е што е така. Многу ми е жал, но ако така одлучиле, боже мој, но мислам дека сè ќе биде во ред. Бог има план, а тој е и многу зрел човек, треба да знае дека има одговорност. Тој не ја запознал Едита туку така, и не влегле во таа приказна туку така, и не било случајно. Детето не е мала работа – изјавила Инди за Курир.

фото:Instagram printscreen/editaaradinovic