Илда Шаулиќ искрено за сопругот и ќерката: „Тој знаеше со кој создава семејство“

Пејачката Илда Шаулиќ отворено зборуваше за своето семејство, а во таа прилика се осврна и на својот сопруг, кој речиси никогаш не се појавува во јавноста.

Имено, Илда сега го сумираше својот моментален животен статус, осврнувајќи се на своето семејство и воспитувањето на нејзината ќерка:

– Задоволна сум. Важно е кога си здрав, кога луѓето околу тебе се здрави. Детето напредува, расте. Шаулиќ се шири, има деца, сè е добро. Ќерката е малата Гоца. Девет години поминаа, тоа е борба. Строга сум, но борбата е меѓу нас двајца. Јас бранам некои работи кон неа, се обидувам да бидам авторитет, Бојан е љубезен кон женското дете. Таа е добро дете, само нека биде. Еве нè, ​​јас сум единствената што остана со едно дете, нека е живо и здраво за мене – рече пејачката.

Таа истакна дека нејзиниот сопруг е многу поддржувачки и ја разбира нејзината работа.

– Мојот сопруг е голема поддршка за мене. Нема никаква врска со музиката, тој си има свои работни места и обврски, но многу ми помага, тоа многу ми значи. Инаку, не знам како би функционирале ако беше исклучен. Знаеше со кого создава семејство и добро се адаптираше – изјави ќерката на Шабан Шаулиќ за Блиц.рс.

