И ова стана реалност: Ако вашето куче е болно, може да земете боледување

Италија воведе мерка што претставува преседан во светот: грижата за тешко болен миленик сега е официјално признаена како валидна причина за користење платено отсуство.

Вработените можат да користат до три дена годишно, под услов да поднесат ветеринарен сертификат за потребата од итна нега, а животното мора да биде микрочипирано и регистрирано во соодветниот регистар.

Зад оваа навидум изненадувачка мерка стои долгорочен процес чии темели беа поставени уште во 2017 година, со пресудата во познатиот случај „Кучола“.

Универзитетска библиотекарка од Рим потоа зеде слободен ден за да се грижи за својот постар англиски сетер и се бореше за правото на платено отсуство. Нејзините адвокати докажаа дека според италијанскиот закон, одбивањето помош на животно кое многу страда е кривично дело. Затоа, грижата за миленик не е само личен избор, туку и законска обврска.

Иако во многу домаќинства, не само во Италија, кучињата, мачките и другите домашни животни се рамноправни членови на семејството, во повеќето земји тие сè уште законски се сметаат за сопственост. Одлуката на италијанскиот суд ја признава грижата за страдалните животни како сериозна човечка одговорност, а не само прашање на начин на живот.

