И јавниот сервис има со што да се пофали: Погледнете каква раскошна задница и ресто телесна убавина покажа новинарката на Македонската телевизија

Летото полека го достигнува својот зенит, па оттаму температурите полека доаѓаат во фаза како под вршник. Токму затоа секој кој има можност да избега особено од урбаната асфалтна џунла, тоа го прави без двоумење, без оглед дали се работи само за викенд или комлетно летување.

А кога е во прашање долгото топло лето, особено она скопското, мнозинството летува крај вода. Базен, езеро или море сеедно, важно е да ви пријатно.

Меѓу сите обични луѓе се разбира и оние познатите. Јавните личности, меѓу кои и ТВ лицата најмногу ја преферираат водата, па така и таа, новинарката која ја води културата во Македонската телевизија, Александра Спировска.

И покрај тоа што летниот период е полн со културни настани, некогашната сопруга на Пере – „Нокаут“ успела да „украде“ слободен викенд од работните обврски, за да замине на некоја нејзина омилена дестинација покрај вода. На ладење, полнење енергија, акумулирање витамин ДЕ, темнеење на тенот и можеби уште по некоја скриена страст на пуста плажа… за целосно да биде исполнет денот.

А таму тетовираната русокоса убавица уште од рано изутрина ја распослала својата телесна убавина. Суканиците најпрвин собрани во пунџа за да не го покриваат она што треба сончевите зраци доволно да го потемнат… А како русите плетенчиња достигнуваат должина дури под нејзината половина, косата мораше да биде собрана за и грбот и извајаната заоблена задница на русокосата убавица, да не остане неисончана.

Тангата од костимот доволно длабоко потоната, за да може да се изедначи разликата во колоритот на тенот и усогласи бојата. Патем, новинарката од културната редакција на Македонската телевизија покажа со каква раскошна задница и ресто телесна убавина располага. И додека се сонча и кога влегува во вода…

После освежителното разладување следува ново уживање на суво. Само што овој пат костимот за капење мора да се смени од едноделен во дводелен, ама сеедно… Алекс Мика како што на Инстаграм и самата се вика и во бикини сподели доволно бујни облини, па покажа дека и јавниот сервис има со што да се пофали.

Исплазено јазиче за секси селфи или со заводлив поглед влажна, до половина во вода… Секоја поза на Александра Спировска нуди доволно возбуда.

Фото: Инстаграм/_aleks.mika_