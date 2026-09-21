Хју Џекмен по речиси три децении брак ја остави сопругата, а не чекаше многу за да и најде замена, туку веќе ја имаше

Актерот ја остави сопругата и ги шокираше сите.

Познатиот актер Хју Џекман (57) и Дебора-Ли Фернес (70) се запознале во 1995 година на снимањето на серијата „Корели“. Хју во тоа време имал 26 години, а Дебора-Ли е 13 години постара. Разликата во годините не им претставувала проблем, а со години нивната врска се сметала за една од постабилните меѓу познатите актерски парови.

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Тие се венчаа во 1996 година, а за време на нивниот заеднички живот посвоија син, Оскар, и ќерка, Ава. Во јавноста често зборуваа за меѓусебна љубов и поддршка, додека најчесто ги игнорираа критиките поради разликата во годините.

Затоа многумина беа изненадени од веста дека по 27 години брак решиле да се разделат. Набрзо почнаа шпекулациите за причината за пропаѓањето на нивната врска, а посебно внимание привлекоа приказните за тоа како Хју Џекмен си има љубовница, што е и причината за нивниот развод.

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Дебора-Ли дури и „лајкна“ објава на Инстаграм во која тврдеше дека нејзиниот сопруг ја оставил поради друга жена, со што ги разгоре гласините.

фото:Instagram priontscreen/thehughjackman