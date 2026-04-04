HERE ја мапира Република Македонија во 3Д

HERE Technologies, како глобален лидер во дигиталното мапирање и услугите за локација, како дел од напорите да се понудат најнапредните мапи на светот, од следната пролет ќе мапира високо чувствителни (3D) тродимензионални форми на Република Македонија.

HERE, со цел да ги опфати многу чувствителните податоци на патиштата, вклучувајќи ленти и знаци на патот, во месец мај и јуни 2026 година при улици ќе вози со возило опремено со најнова технологија. Јасно обележеното HERO возилото, покрај 3D и снимките на улично ниво, ќе ги опфати и интересните точки како што се продавници, бензински пумпи и ресторани.

Овие информации ќе се користат за создавање богати и детални мапи (име на држава), дизајнирани за поддршка на високо автономни возила и други напредни услуги кои ја подобруваат безбедноста на патиштата, го намалуваат сообраќајниот метеж и им овозможуваат на луѓето полесно да навигираат во урбаните области.

Во наредните недели возилото ќе патува по сите поголеми патишта низ целата земја и по улиците на некои градови. Целиот процес тече непречено и не го прекинува редовниот проток на сообраќај.

HERE, е посветена на почитување и заштита на приватноста на луѓето. Регистрираните снимки се чуваат во возилото и потоа во шифрирана форма се пренесуваат и се чуваат во безбеден објект. По нивното пренесување, за откривање и замаглување на лица и регистарски таблички се преработуваат со софтвер и напредни алгоритми водечки во индустријата. Снимките се објавуваат само по замаглување на лица и регистарски таблички.

Во ретки случаи, како на пример кога снимката правилно не е замаглена, HERE ја олеснува секој да ја пријави оваа состојба. Онлајн официјално посетете ја и во долниот лев агол на картата кликнете на алатката “Пријави Официјално“.

За да дознаете повеќе за проектот, за тоа како HERE ја заштитува вашата приватност и за да уживате во богатото искуство со мапирање, Ве молиме да ја посетете веб-страницата http://www.here.com/en/drive-schedule.

За HERE Технологиите

HERE компанијата е Платформа со Отворена Локација, која на луѓето, институциите и градовите им овозможува да ja користaт моќта на локацијата.

Ние се зајакнуваме за да се направи смисла на светот низ призмата на локација и на нашите клиенти да им помогнеме за да постигнат до подобри резултати и тоа – преку помагање во управувањето со градската инфраструктура или преку помагање на деловната активност да ги оптимизира своите средства се до безбедно насочување на возачите на возилата до нивната дестинација. За подетални информации за HERE, вклучувајќи ги и нашите услуги на платформа за локација базирани на – нова генерација облак, посетете ја нашата веб-адреса: http://360.here.com и www.here.com.