Гоца Тржан сподели рецепт за успешен брак – Верува дека никогаш не треба да го правите ова

Српската пејачка Гоца Тржан е во брак со Радомир Раша Новаковиќ веќе една деценија, и често зборува за нивната љубов.

Сега, Гоца објави совети за сите парови како да ги пребродат тешките времиња.

„Дури и кога се караме до степен на „крв и нож“, не спиеме во различни соби бидејќи разделбата се претвора во гнев, бес и навика. Нема на што“, напиша таа на својот Инстаграм профил.

Да ве потсетиме дека ова е втор брак на Гоца, а во првиот брак со Иван Маринковиќ таа ја доби ќерката Лена, која Раша ја прифати како свое дете.

„Да не беше Лена, немаше да се омажам. Лена и јас заедно ѝ предложивме брак. Со денови планиравме како да го направиме тоа, потоа го избравме прстенот, а потоа Лена имаше свој настап кога излезе од плакарот, го извади прстенот, а јас дури и не клекнав. Беше толку висока што беше како да сум клекнал“, изјави Новаковиќ за медиумите.

