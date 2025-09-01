Ѓорѓе Давид доби улога во серија – Ќе глуми опасен гангстер

Рокерот и член на жирито на „Ѕвезда Гранда“, Ѓорѓе Давид, наскоро ќе започне со снимање серија во која ќе го игра водачот на мафијашка група.

Ѓорѓе Давид дипломирал на Факултетот за драмски уметности.

Поради обврски поврзани со музиката, но и како судија во „Ѕвездите на Гранд“, Ѓорѓе го стави своето примарно занимање настрана, но ситуацијата сега се промени.

Како што дознава „Информер“, тој сега добил улога во серија во која ќе игра човек кој предводи мафијашка група.

– Серијата сè уште не започнала со снимање. Ѓорѓе Давид доби одлична улога, ќе игра опасен гангстер кој ќе биде шеф на мафијашка група. Ѓорѓе ја прифати улогата без збор, и мислам дека ќе се снајде одлично, сепак има многу актерско искуство. Сè уште преговараат за деталите, но работата на серијата е пред почеток – изјавил извор за Информер.

По информациите, стапиле во контакт со Ѓорѓе Давид, кој потврдил, но не сакал да открие ништо додека не го потпише договорот.

– Нема да зборувам за ништо додека не го потпишам договорот. Мило ми е што некојсе сети на мене како актер, бидејќи таков сум професионално, и мислам дека ќе биде убава претстава според мене. Знам дека сè ќе помине одлично од моја страна, бидејќи во мојата историографија имам толку филмови и театарски претстави колку што некој видел лисја на гранка, но не сакам да се фалам со тоа преку медиумите. Кој сака и е заинтересиран, ќе провери и ќе дознае сè – изјавил Ѓорѓе Давид за Информер.

Foto: print Screen/Instagram/djordje_david