Големиот хит на Александра Пријовиќ не бил наменет за неа – Еве за кој пејач е напишан

Музичкиот продуцент Дејан Костиќ откри дека хитот на Александра Пријовиќ „Дам, дам, дам“ бил наменет за Михајло Веруовиќ Војаж.

Соработката со Дејан Костиќ ѝ ги донесе на Александра Пријовиќ песните „Дам, дам, дам“, „Психо“, „Марш“ и други, а музичкиот продуцент рече дека раскинувањето на соработката се должи на лошата енергија меѓу нив.

Одговарајќи на прашања од гледачите во рубриката „Прашања на Инстаграм“ од емисијата „Амиџи шоу“, Костиќ откри дека песната „Дам, дам, дам“, големиот хит на Пријовиќ, била наменета за раперот Војаж.

– Тој дел има некаква рап основа, требаше да направиме нешто во тој момент, па се откажав од таа приказна… Се сетив дека може да биде поп-фолк песна, Браја ја заврши и така се создаде тој хит – рече Костиќ во емисијата на Огњен Амиџиќ.

Иако се шпекулираше дека причината за раскинувањето на Костиќ и Пријовиќ е Цеца Ражнатовиќ, тој го негираше тоа.

– Нашата енергија не се совпаѓаше, нашите ставови за идна работа, не знам зошто имаше толку врева, има толку многу автори, а во крајна линија и пејачи… Работев само на неколку песни на последниот албум, не знам зошто имаше толку врева. Не се каравме, разговараме на најнормален начин. Понекогаш се случува да има презаситеност, тоа не е контроверзно. Не сум суетен. Ако некој ми ја доверил одговорноста да бидам продуцент, се трудам да ја направам најдобрата можна… Причината е само лоша енергија поради X ситуации, не е поради Цеца… Ќе ги слушнете песните на Цеца, публиката е таа што на крајот суди, најважно е што е добра енергија, јас сум зависник од добра енергија и тоа е феноменално – рече Костиќ, кој работи на новиот албум на Цеца.

