„Голата“ божиќна честитка на Ивана Кнол ја крена температурата на социјалните мрежи

Ивана Кнол сподели празнична честитка која веднаш го привлече вниманието на нејзините следбеници.

Ивана Кнол, хрватската инфлуенсерка и најпозната навивачка, повторно ги запали социјалните мрежи со својата најнова објава. Позната по своите провокативни фотографии и активното онлајн присуство, Ивана реши да им го честита празникот на своите следбеници на необичен и заводлив начин.

Во својата божиќна објава, Ивана сподели неколку фотографии на кои позира во мал црн костим за капење додека ужива во кристално чистата вода. Таа ги опиша фотографиите со зборовите: „Happy Holydays dolls“, давајќи ѝ на пораката личен, разигран тон.

Нејзините пози и стил ја подигнаа температурата кај нејзините следбеници, а бројот на коментари и лајкови ја потврди нејзината популарност на социјалните мрежи.

За потсетување, Ивана Кнол е позната по својата способност да го привлече вниманието на следбениците и медиумите, честопати комбинирајќи заводливи фотографии со содржини за мода и животен стил. Нејзините објави редовно предизвикуваат реакции и дискусии и ги охрабруваат бројните обожаватели на интеракција, што Ивана совршено го искористи за време на празниците.

Foto: printscreen/instgaram/knolldoll