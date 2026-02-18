Гога Секулиќ објави емотивна фотографија од нејзината покојна мајка во прегратка на татко ѝ

Пејачата Гога Секулиќ неодамна ја погреба својата мајка, која беше голема поддршка и неверојатен столб на сила во текот на целиот нејзин живот.

Таа никогаш не криеше колку многу ѝ значи нејзината мајка, но и колку тешка беше оваа трагедија и нејзиното ненавремено заминување за неа.

Сега Гога објави фотографија од нејзините татко и мајка, како позираат еден со друг, се гушкаат и се смешкаат, а на неа додала и многу црвени срца.

Оваа сцена им донесе солзи на очите на сите нејзини следбеници, кои сочувствуваат со тагата на Гога.

Foto: Instagram.com/sekulicgoga