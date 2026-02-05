Главоболка за време и по секс: Зошто се јавува и кога треба да се грижите?

Ако некогаш сте имале ненадејна, силна главоболка што ви ги уништила интимните моменти, не сте сами. Главоболките што се јавуваат непосредно пред или по оргазмот се почести отколку што можеби мислите и за среќа, обично не се причина за грижа.

Експертот за секс и врски, Кетрин Драјсдејл, неодамна се отвори за овој необичен феномен, кој ги погодува и мажите и жените, на TikTok. „Ако некогаш сте почувствувале главоболка што доаѓа додека сте биле пред оргазам или сте имале остра болка веднаш потоа, ова е за вас“, им кажа таа на своите следбеници.

Што точно се главоболки при секс?

Кетрин сподели дефиниција од познатата клиника Мајо, во која се наведува дека тие се главоболки „предизвикани од сексуална активност, особено оргазам“.

Постојат два начина на кои се манифестираат:

Тапа болка во главата и вратот што се влошува како што се зголемува сексуалната возбуда.

Ненадејна, остра и интензивна болка што се јавува непосредно пред или во моментот на оргазмот (наречена „главоболка од грмотевици“ или експлозија).

Зошто се јавуваат?

Лекарите веруваат дека овие главоболки се резултат на натрупување на притисок во мускулите на главата и вратот. Џејсон Марфи, фармацевт, објаснува дека главната причина е ненадејната промена на крвниот притисок и мускулната напнатост за време на сексуалната активност.

„Како што се зголемува возбудата, крвните садови во мозокот можат брзо да се шират, предизвикувајќи болка. Иако тие обично се безопасни, интензитетот може да ве изненади“, вели Марфи. Тој додава дека фактори како што се дехидрација, замор, стрес или недостаток на сон можат да го направат телото почувствително на болка.

Совети и кога да посетите лекар

Кетрин Драјсдејл, која зема лекови за ADHD, забележала дека нејзините лекови (кои влијаат на протокот на крв) ги зголемуваат овие симптоми. Таа открила дека поместувањето на нејзината сексуална активност во утринските часови, пред да ги земе лековите, помага.

Сепак, експертите предупредуваат: ако оваа главоболка се појави за прв пат во вашиот живот, ако е исклучително силна или трае со часови, дефинитивно треба да се консултирате со лекар. Треба да се исклучат посериозни васкуларни проблеми. За оние кои често го доживуваат ова, британскиот NHS предлага да се земе благ аналгетик неколку часа пред сексуалниот однос како превентивна мерка.

