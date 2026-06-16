Галичник викендов ќе пулсира во ритамот на електронската музика: Петто издание на фестивалот „Галицко“

Под мотото „Зора за планина. Ноќ за музика. Галичник за сите“, се подготвува петтото издание на фестивалот на електронска музика Галицко, кој ќе се одржи на 20 јуни.

Галицко е фестивал создаден во чест на диџеј Ицко, чија голема желба беше токму на ова место да се одржува фестивал на електронска музика. Петта година по ред, неговата сопруга и пријателите, заедно стојат зад проектот кој е еден вид на аманет од прерано починатиот диџеј.

Галицко расте од година во година и полека станува едно од најавтентичните летни случувања во земјава, а нуди забава за љубителите на планината и добрата музика.

Влезот на Галицко, исто како и претходните години, е слободен за сите, а фестивалот нуди богата целодневна програма, поделена два дела – Galicko by Day и Galicko by Night.

Во рамките на дневната програма, љубителите на активниот туризам ќе можат да изберат некоја од понудените авантури: велосипедска тура на релација Галичник-Лазарополе-Галичник, или планинарско искачувања до еден од трите врва – Старци, Меденица или Вели Врв.

Дневна забава ќе има и во хотел Неда, а за журката под отворено небо се задолжени Erik Fox и Nikifor.

Ноќната програма ќе започне на зајдисонце на главната фестивалска сцена, со сетови на овогодинешните млади и надежни диџеи од Enso Academy.

Забавата продолжува до после полноќ со настапи на пријателите на диџеј Ицко – Galoski, BDM, Kandar и Lephonq & Martin.

Ако постои фестивал летово кој мора да го посетите – нека биде тоа Галицко.