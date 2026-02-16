Еве што прави денес постариот син на Лепа Брена

Лепа Брена повеќе од две децении е во брак со Боба Живојиновиќ, со кого има два сина – Стефан и Виктор.

Mалкумина знаат дека децата на Брена всушност не се викаат Стефан и Виктор, туку заради раѓањето во Америка, тие исто така имаа средни имиња. На документите се Стефан Емералд и Виктор Ернест.

Стефан Живојиновиќ, син на пејачката Лепа Брена, се повлече од јавноста, но продолжува да биде директор на компанијата во сопственост на неговата мајка. Иако на Стефан му се предвидуваше успешна музичка кариера, тој преку ноќ одлучи да се повлече во целосна заборав.

Откако ја напушти забавната сцена пред пет години, Стефан не се појавува на семејни собири и ги деактивираше сите социјални мрежи.

Откако го напушти светот на музиката, Стефан се сврте кон нови деловни потфати кои немаат никаква врска со неговата пејачка кариера, а според официјалните податоци од Агенцијата за деловни регистри, тој сè уште раководи со компанија во сопственост на неговата мајка. Компанијата, чиј единствен сопственик е Лепа Брена, е основана во 2021 година и се занимава со производство и продажба на додатоци во исхраната, а единствен законски застапник, односно директор на компанијата, е синот на пејачот, Стефан Живојиновиќ.

Foto: printscreen/Instagram Jovana Arsić