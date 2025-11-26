Еве кога е најдобро да ги миете забите

Луѓето имаат различни мислења за многу работи – а една од нив е најдоброто време за миење заби. Додека една група вели дека миењето заби пред појадок е идеално, друга вели дека е најдобро после појадок.

Дали треба да ги миете забите пред или после појадокот? За повеќето луѓе, четкањето во исто време секој ден се чини дека е најдобриот начин да се воспостави редовна навика за чистење на устата. Се чини дека најчестиот распоред е четкањето секое утро, проследено со четкање пред спиење. Овој распоред ја поттикнува навиката за редовно четкање на забите. Експертите тврдат дека четкањето на забите пред појадок во голема мера ја подобрува забната глеѓ и целокупното орално здравје.

Миење заби пред појадок

Всушност, може да има научно објаснување за ова. Додека спиете, бактериите кои формираат наслаги се размножуваат во вашата уста. Ова е една од причините зошто може да се разбудите наутро со чуден вкус во устата или лош здив, пишува Болдски.

Со темелно чистење на забите со паста за заби со флуор, ги отстранувате наслагите и бактериите и ја обложувате глеѓта со заштитна бариера против киселина.

Кога консумирате нешто кисело, како што се тост, цитрус и кафе, треба да се воздржите од четкање на забите најмалку 30 минути после јадење. Миењето заби наутро, исто така, помага да се стимулира производството на плунка.

Миење заби после појадок

Иако можете да ги четкате забите после појадокот, ако тоа е она што најдобро функционира за вашата утринска рутина, тоа всушност може да ги обложи забите со киселински остатоци, што ја ослабува вашата глеѓ. Миењето заби веднаш по појадокот може да има негативен ефект врз забите. Чекањето од 30 минути до еден час по јадење е најдобриот начин да ги заштитите забите и да избегнете оштетување. Според експертите, треба да почекате 60 минути после јадење пред да ги измиете забите, особено ако сте јаделе кисела храна. После јадење, треба да пиете вода или да џвакате гуми за џвакање без шеќер за да ви помогне да ги исчистите забите.

Конечно… Факт е дека повеќето луѓе не ги мијат добро забите. Доколку сакате да ја заштитите забната глеѓ, подобро е да ги четкате забите веднаш по будењето отколку после појадокот. Обидете се да почекате 30 до 60 минути пред да се четкате после појадокот ако морате да четкате. Во секој случај, измијте ги забите наутро секогаш кога можете, подобро е отколку воопшто да не ги четкате.

Извор: Kurir

Foto: Freepik