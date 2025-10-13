Еве како изгледа трудничкото стомаче на Милица Тодоровиќ – Бебето само што не пристигнало (видео)

Бремената пејачка Милица Тодоровиќ го прослави својот 35-ти роденден, а по овој повод беше организирана приватна прослава со луксузна торта и свеќи.

Милица никогаш не изгледала подобро, а со оглед на тоа што е во бремена, нејзиното стомаче привлече најголемо внимание.

Бремената мајка пееше и се радуваше цело време, а во еден момент дури и го прегрна стомакот.

Иако среќната вест за нејзината бременост одекна низ целиот регион, пејачката сè уште јавно не го претставила партнерот со кој очекува дете. Според локалните медиуми, Милица очекува син, иако претходните тестови укажуваа на спротивното.

Foto: Printscreen/instagram/milicatodorovicofficial