Еве дали Жика Јакшиќ се враќа во „Гранд“ од новата сезона: Продуцентот ги има деталите

Водителот Жика Јакшиќ се повлече од јавниот живот во изминатите месеци поради здравствени проблеми, а сега неговиот колега и продуцент на емисијата „Никад није касно“ ја открива состојбаta.

Жика Јакшиќ не беше на финалето на емисијата „Никад није касно“, па многумина се прашуваа дали ќе го видиме во новата сезона.

Според Иван Вукиќевиќ Ивке, продуцентот на емисијата, од есен ќе имаме „нов Жика“.

– Она што можам со сигурност да го кажам ќе биде интересно. Секоја сезона има своја приказна, суштината на нашата емисија се учесниците кои носат животни приказни и нови песни. Ќе имаме и нов Жика, ресетиран со нова енергија. Ќе имаме и некои нови членови на жирито кои никогаш не биле со нас, што исто така со нетрпение го очекувам – рече Ивке.

Како што додаде, Жика Јакшиќ ќе се придружи на стариот тим од септември.

– Тоа прашање дури и не беше поставено. Секако, Жика ќе биде во новата сезона. Имаме нов Жика, насмеан, смирен, закрепнат, добар каков што е – заклучи Ивке за Гранд онлајн.

Водителот Жика Јакшиќ за првпат проговори за здравствениот проблем со кој се соочил, а сега објасни дека редовно посетува логопед кај кого вежба, а има и одредена терапија.

Имено, Жика тврди дека сега се чувствува добро, а како што напишавме претходно, завршил во болница поради здравствен проблем со крвните садови, а веќе некое време се опоравува дома.

– Се опоравувам. Имам терапија и логопед доаѓа кај мене секој ден. Редовно одам и на физиотерапија. Мојата состојба се подобрува, како што можете да видите. Нормално, здраво. Сè уште имам некои проблеми со говорот, но тоа ќе се подобри со текот на времето – рече Жика.

фото:Instagram printscreen/zika.jaksic/nikad nije kasno