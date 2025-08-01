Емина Јаховиќ го изненади својот син за неговиот роденден: Тајно го снимаше и сè објави на социјалните мрежи 

Синот на пејачката Емина Јаховиќ, Јаман, го слави својот роденден, а пејачката го изненадила додека биле во семејниот дом.

Имено, таа подготвила посебно изненадување, торта со свеќи и подароци, а потоа тајно го снимала својот син низ прозорецот.

Тој немаше поим што го чека, а Емина на крајот објави сè на социјалните мрежи.

Инаку, познатата пејачка Емина Јаховиќ (43) со години напорно вежба, сакајќи да изгледа најдобро што може. Таа често покажува како тренира и е очигледно дека никогаш не изгледала подобро.

Foto:printscreen/instgaram