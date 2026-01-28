Елена Велевска среде зима ги распосла бујните облини разголена во монокини

Стартот на Новата 2026-та година за фолк пејачката Елена Велевска не започна баш најсјајно.

Имено, таа минатата недела беше учесник во сообраќајка од која за среќа е неповредена, а причинета беше само матријална штета на нејзниот скап „Мерцедес“.

Ама, за лошото да се растера со добро, најуавиот метод кој за неа всушност е примарна работа е што ако не, туку песната.

Настапи по ресторрани, кафеани, приватни забави, Велевска редовно ги има од работната агенда, но за убаво на душа си треба и одмор и релаксација.

Затоа тука се козметичките, фризерските салони, па и сите спа – центри каде Велевска знае да се опушти и раскомоти.

Распослана со своите бујни облини стокмени во монокини , беше неодамна во еден спа центар каде ги „полнеше батериите“ покрај базенот, па направи и една фотка за поздрав на своите фанови и следбеници на социјалните мрежи.

А кога се има мир и спокој на душа, тогаш нештата секогаш одат мазно!

фото: Instagram printscreen/evelevska