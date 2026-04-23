Екс- сопругата на Харис Џиновиќ со еден потег реши да го испровоцира, за многумина ова беше јасна порака

Мелина Арнолд, претходно Џиновиќ и Галиќ, најде начин да се обиде да го провоцира својот поранешен сопруг, пејачот Харис Џиновиќ.

Како што објавија српските медиуми, модната дизајнерка ја организираше свадбената вечера со својот нов сопруг Џефри Пол Арнолд Ден на локација која има посебно значење за нејзиниот поранешен сопруг и неа.

Ресторанот за кој станува збор се наоѓа помеѓу Монако и Ница, и е веднаш до местото каде што таа доаѓаше со Харис за време на нивните заеднички патувања на Азурниот Брег.

Она што ја прави целата приказна уште поинтригантна е фактот дека ресторанот каде што пејачот и Мелина беа среќни да престојуваат е во сопственост на неговиот долгогодишен пријател, хрватски угостител, што му дава на овој потег доза на лична порака.

Според соговорникот, Мелина внимателно ја избрала локацијата, сакајќи да покаже колку многу можат да се променат работите на местото кое некогаш ја симболизирало љубовта меѓу неа и Харис.

– Мелина не случајно ја избрала таа локација за вечерата на своите гости. Тоа е место полно со спомени, но сега добива сосема ново значење. Со оваа акција, таа сакаше да му испрати порака на Харис дека може да ги посети местата каде што уживала со него без него. Таа не прави што било. Сè е испланирано однапред. Се грижеше за секој детаљ. Впрочем, се омажи за Харис на ист начин, само во Хрватска. Беше и интимно на јахтата и само за одбрани гости – рече изворот.

Да потсетиме дека младенците ја организираа гореспоменатата вечера за своите 70 гости вечерта пред свадбата, во петок, 17 април. Меѓу гостите во овој луксузен ресторан беше таткото на Мелина, Сулејман Галиќ, кој се облече специјално за оваа пригода, а таму беа и нејзината мајка Елма, братот, сестрата и ќерката Џина.

Тој не можеше да престане да ја прегрнува Мелина, а оваа сцена ги воодушеви сите присутни, а сите ја забележаа зелената торба, која не ја испушти, носејќи ја со себе цело време.

Таа вечера траеше до полноќ, по што сите отидоа во својот сместувачки капацитет да се одморат за најважниот ден во животот на Мелина и Џефри. Младенците ја поминале ноќта на јахтата, а наутро пред неа се појавила ќерката на Џефри, која не можела да влезе бидејќи пловилото било заклучено. Го повикала својот татко, но тој не се јавил. Поминала некое време чекајќи некој да се појави, а потоа успеала да влезе бидејќи младенците се разбудиле за да се подготват за свадбата, која се одржала во Монте Карло, од каде со јахта отишле во Портофини за свадбените свечености.

