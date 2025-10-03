Драгана Мирковиќ ја снајде снег во овој српски град, сподели фотографија и откри: „Не може да биде…“

Музичката ѕвезда Драгана Мирковиќ ќе одржи концерт вечерва, 3 октомври, во Амфитеатарот на Културниот центар во Бор, во рамките на програмата за октомвриските свечености.

Пејачката пристигна во источниот српски град, каде што се снежни врнежи и температури околу нулата.

Драгана Мирковиќ не го криеше своето изненадување што во Србија веќе имаше снег на почетокот на октомври, па сподели сцена од Бор.

– Па, дури ни снегот не ни може ништо – рече пејачката Драгана Мирковиќ.

Патем, настапот на музичката ѕвезда е дел од прославата на Денот на градот, а концертот е организиран како дел од богата културно-забавна програма што ги обединува бројните изведувачи и уметници во текот на целиот октомври. Почетокот е закажан за 21 часот, а влезот за концертот е бесплатен.

Foto: print Screen/Instagram