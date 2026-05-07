Домот на Стоја е вистинска оаза: Простран двор, викендичка, па дури и теретана на отворено, еве каде живее пејачката

Екипа на Папарацо го посети Перлез, каде што го снимаше семејниот дом на пејачката Стојанка Стоја Новаковиќ, а сцените привлекоа големо внимание од јавноста.

На прв поглед, куќата зрачи со топлина и семејна атмосфера. Надворешноста на зградата е украсена во светли бои, со уредна фасада и црвен покрив, додека високата порта и оградениот двор обезбедуваат дополнителна доза на приватност. Куќата има и гаража, како и простран двор кој е внимателно одржуван.

Посебно внимание привлекува дворот, кој претставува вистинска мала оаза на мир. Уредните зелени површини, декоративните растенија и цвеќињата се уредени со одличен вкус, додека централниот дел од дворот е украсен со мала градина со разни насади. Исто така, има покриен простор наменет за релаксација, но и простор за рекреација, вклучувајќи опрема за вежбање на отворено, кој главно го користи сопругот на пејачката, Игор, кој беше фатен на камера како си игра со нивните кучиња.

Камерите го забележале секој детаљ од имотот, кој зрачи со хармоничен спој на функционалност и естетика. Иако Стоја го држи својот приватен живот подалеку од очите на јавноста, јасно е дека ужива во мир и удобност во својот дом во Перлез, далеку од градската врева.

Овој поглед во нејзината секојдневна средина уште еднаш покажа дека пејачката, и покрај својата популарност, негува едноставен и уреден живот во семејна средина.

Foto: Printscreen/ TV Pink/paparazzo lov/stojainstitucija