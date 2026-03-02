Домот на Ријана бил цел на вооружен напад: Приведена 30-годишна жена

Домот на светската музичка ѕвезда Ријана во Беверли Хилс вчера била цел на вооружен напад, додека пејачката престојувала на имотот, пренесуваат американските медиуми.

Според полицијата во Лос Анѓелес (LAPD), инцидентот се случил околу 13:20 часот по локално време. Осомничена 30-годишна жена, чиј идентитет сè уште не е објавен, наводно пукала од возило во движење кон влезот на имотот на пејачката.

Локалните медиуми, вклучувајќи ги „Лос Анџелес Тајмс“ и „NBC4“, повикувајќи се на полициски извори, известија дека биле испукани помеѓу седум и десет куршуми. Еден од проектилите го пробил ѕидот на куќата. Полицијата реагирала веднаш по пријавата и успеала да ја приведе осомничената жена кратко по нападот.

Ријана била во куќата во моментот на пукањето, и при тоа не е повредена. Засега нема официјална потврда дали во тие моменти со неа биле нејзиниот партнер, раперот Ејсап Роки (A$AP Rocky) и нивните две деца.

Луксузната вила каде што живее пејачката се наоѓа во елитната населба Беверли Крест во Лос Анџелес. Ријана го купи овој имот во 2021 година за сума од 13,8 милиони долари.

Полицијата соопшти дека истрагата е во тек и се работи на утврдување на мотивот за нападот. Дополнителни детали за напаѓачката и евентуалната поврзаност со пејачката се очекуваат во текот на денот.

Фото: Facebook/Rihanna Fans

(МИА)