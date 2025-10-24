Домот на Александра Младеновиќ обвиен во црно: Голема загуба за нејзиното семејство

Популарната фолк пејачка Александра Младеновиќ е скршена поради смрт во семејството.

Имено, пејачката остана без својата сакана баба, која почина, за што ги извести своите следбеници на социјалните мрежи.

– Чекаше да го завршам настапот и замина засекогаш. Почивај во мир, бабо моја! Те сакам и засекогаш ќе те чувам во моето срце, напиша Александра на Инстаграм, заедно со заедничка фотографија со својата баба.

Инаку, Младеновиќ никогаш не се срамела од својот роден крај, а во една прилика зборуваше за тоа како им помагала на родителите со работата. А потоа изјавила дека нејзината баба често се грижела за неа.

Facebook/Aleksandra Mladenovic