Докторите ја нарекуваат „чуварот на срцето“: Риба која е идеална за постарите лица, не содржи жива и е поевтина од речиси секое друго месо

Многу луѓе трошат огромни суми на скапи додатоци во исхраната, додека во продавницата има евтина риба без жива. Сардините растат брзо, живеат кратко и се хранат со планктони. Затоа немаат време да акумулираат тешки метали како туна или лосос. Експертите велат дека тоа е здрава риба за постари лица. Исто така, тоа е најздравата риба за срцето што можете да ја јадете постојано.

Дали сардината го зголемува крвниот притисок?

Конзервираните сардини можат да содржат високо ниво на натриум, што го зголемува крвниот притисок. Ако имате хипертензија, не заборавајте да ја исплакнете рибата со вода пред јадење. Или едноставно изберете опции со маслиново масло без вишок сол.

Многу луѓе несвесно внесуваат огромни количини сол преку конзервирана храна. Хипертензијата бара голема претпазливост. Грешка што многумина ја прават е и јадењето на течноста директно од конзервата. Ова става огромен товар на вашите бубрези и крвни садови.

Зошто ова е риба што го чува срцето

Редовното внесување носи многу опипливи резултати за вените и артериите. Д-р Хејтор О. Сантос ја анализираше оваа храна во студија објавена во „Frontiers in Nutrition“ во 2023 година. Тој покажа дека редовното внесување сардини може да помогне во спречувањето на кардиоваскуларни заболувања.

Тој, исто така, објаснува дека овој вид риба нуди подобар ефект од изолираните додатоци на рибино масло. Ова се случува поради заедничкото дејство на магнезиум, калциум и омега-3 киселини. Нутриционистите истакнуваат дека најдобрата риба за холестерол е онаа што го намалува воспалението. Зголемениот внес на овие намирници ги одржува артериите отворени и многу еластични.

Што да правите со коските и како да подготвите риба

Кога купувате конзервирана риба, веројатно инстинктивно ја чистите рибата од малите коски. Чистењето на малите коски одзема многу време и ја намалува вредноста на оброкот. Престанете да го правите тоа веднаш. Коските од сардина се меки и се одличен природен извор на калциум.

Обидете се да ја изгмечите целата риба со вилушка заедно со сите коски. Ќе добиете вкусен намаз во кој само додавате лимон и лук.

Ова се главните придобивки од редовното јадење цела риба:

Содржи лесно сварливи протеини неопходни за мускулите брзо да закрепнат.

Богата е со витамин Б12, кој директно и ефикасно го штити нервниот систем.

Внесувате чист калциум кој директно ги храни и силно ги зајакнува коските.

Го избегнувате опасниот внес на токсична жива карактеристична за големите морски риби.

Ако подготвувате риба за појадок, комбинирајте ја со леб од цело зрно. Задолжително правете го ова наместо да одите директно во пекара. Влакната од лебот и здравите масти од рибата ќе ве држат сити со часови. Постарите луѓе често имаат проблем со недостаток на мускулна маса и лошо варење. Затоа овие благи протеини се совршени за нивните чувствителни стомаци.

Од друга страна, секоја лесна вечера бара малку поинаква и посвежа верзија. Комбинирајте сардини со зелена салата и неколку локални маслинки.

Ако сакате конкретни резултати, јадете сардини најмалку двапати неделно. Обрнете посебно внимание на датумот на истекување на секоја конзерва пред да купите. Секогаш избирајте маслиново масло наместо тешко и евтино сончогледово масло.

Додадете свеж магдонос за да ја подобрите апсорпцијата на железо заедно со витамин Ц. Поради сето ова, рибата што е најздрава за срцето навистина чини малку. Во исто време, ви нуди исклучително висока здравствена вредност и виталност.

