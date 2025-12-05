Џорџина ужива за сите пари: Свршеницата на Роналдо мами воздишки со раскошните облини во танга бикини

Џорџина Родригез уште еднаш го привлече вниманието на социјалните мрежи и тоа со своите атрактивни изданија кои мамат воздишки.

Џорџина Родригез, свршицата на Кристијано Роналдо, е активен член на социјалните мрежи каде редовно објавува фотографии од приватниот живот.

На нејзиниот профил на Инстаграм често можеме да видиме атрактивни, но и провокативни фотографии кои секогаш наоѓа место да ги објави.

Така било и овој пат кога своите фанови ги израдувала објавувајќи фотографии од одморот со децата и сопругот.

Како што се гледа, Џорџина уживала во сончевите денови и семејните моменти, но најголемо внимание привлекуваат фотографиите каде позира заводливо.

Станува збор за нејзините раскошни облини кои биле во прв план затоа што одлучила да носи танга-бикини.

Покрај објавите напишала емотивна порака:

„Го живеам животот, ги сонувам соништата и вечно сум му благодарна на Бог, чија љубов ме одржува и исполнува“, напишала таа и предизвикала лавина од коментари.

„Кристијано е среќен човек“, „Ти си вистинска божица“, „Ги обожавам вашите семејни фотографии“, се само дел од коментарите.

фото:Instagram printscreen/ georginagio