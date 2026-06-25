Џина Џиновиќ седна во ќеса – Ќерката на Харис Џиновиќ ги изненади минувачите 

Ќерката на Харис Џиновиќ и Мелина Галиќ, Џина Џиновиќ, позираше на среде улица седејќи во хартиена ќеса. Џина Џиновиќ секојдневно споделува фотографии од својот живот преку својот Инстаграм профил, па сите нејзини следбеници имаат можност да видат како живее една од најбогатите ќерки во забавната индустрија.

Наследничката на Харис моментално живее во Барселона со своето момче, каде што ги завршува студиите, но исто така се забавува и ужива во луксузен живот.

Сега таа ја остави целата јавност и следбеници во шок кога објави фотографија на која седи во голема хартиена кеса. Влегла во голема хартиена кеса на средина од улицата, седнала, а потоа се фотографирала.

Торбата била од скапиот бренд „Марни“, а Џина очигледно решила да се одмори по напорното шопинг патување и се сместила во торбата.

Да ве потсетиме дека Џиновиќ неодамна престојувше во Белград, од каде што сподели фотографии од луксузната вила во Сењак, која е во сопственост на Харис Џиновиќ. Потоа почнаа шпекулациите дека се смирила со својот татко, кој неодамна откри дека не е во добри односи со неа.

Foto: print screen/Instagram/djinadzinovic