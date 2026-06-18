Џеј Ло на удар поради најсексипилната облека што некогаш ја носела: „Премногу вулгарно“

Фотографиите на Џеј Ло од Кан сѐ уште се главна тема на социјалните мрежи, иако поминаа неколку дена откако беа објавени…
Латино дивата Џенифер Лопез ужива невидена популарност откако нејзиниот најнов филм „Канцелариска романса“ ги сруши сите рекорди. Нејзината завидна фигура повторно се најде во центарот на вниманието, а потоа Џеј Ло „зачини“ сè со интересни објави на социјалните мрежи.
Веќе се зборуваше многу за најавите од Кан, бидејќи Џеј Ло позираше во (можеби) најпровокативниот костим, кршејќи го интернетот со сите нејзини процепи, но потоа сите пропуштија еден детаљ…
Jennifer Lopez, Fransa’nın Cannes kentinde verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/vZ1hsMXHo4
— Daily Magazin (@daily_magazin) June 16, 2026
Меѓу серијата фотографии имаше и една на која латино дивата позираше во огледало, на многу провокативен начин. Имено, Џеј Ло седеше на стол, со нозете кренати на масата и раширени, што им пречеше на многумина.
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Иако е голема ѕвезда, многумина веруваа дека не треба да претерува, бидејќи сигурно не ѝ недостига популарност.
„Ова е непотребно“, „Премногу вулгарно“, „Склопи ги нозете“, „Не ѝ треба ваков маркетинг“, беа само дел од коментарите.
foto: printscreen/instgaram/jlo