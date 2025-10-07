Џеј Ло и Бен Афлек заедно на црвениот тепих по разводoт

Џенифер Лопез и Бен Афлек предизвикаа голема возбуда кога се појавија еден до друг на црвениот тепих на премиерата на „Kiss of the Spider Woman“ во Њујорк. Иако се разведени веќе некое време, Афлек одлучи да ја поддржи својата поранешна сопруга, изненадувајќи многумина.
Поранешните сопружници позираа заедно, опуштени и расположени, како да немало тензии меѓу нив до пред неколку месеци.
Неговото појавување предизвика вистинска лавина од коментари, па Афлек набрзо им објасни на медиумите зошто не сака да го пропушти овој настан.
Не би ни сонувал за тоа ако не бев таму. Ова е неверојатна приказна. Ова е улогата што Џенифер сакаше да ја игра во текот на целата своја кариера. Таа е одлична и навистина сум возбуден затоа што луѓето ќе добијат шанса да го видат „Kiss of the Spider Woman“. „Таа е одлична“, изјави актерот за „Ентертејнмент тунајт“, завршувајќи ја својата изјава откривајќи дека бил пресреќен што можел да присуствува на премиерата.
Патем, Афлек го потпишува филмот како извршен продуцент, а проектот е реализиран преку неговата и продуцентската куќа на Мет Дејмон, „Артист еквити“.
Foto: printscreen/youtube