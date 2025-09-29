Џехва го покажа новиот стан: Мермерот доминира, сè е од стакло и златни славини…

Пејачката Теодора Џеверовиќ стана сопственичка на уште еден луксузен имот, а нејзиниот најнов стан се наоѓа во срцето на Белград, на импресивниот 21-ви кат.

Пејачката потрошила дури 400.000 евра за овој дуплекс, и иако сè уште не го открила целосно својот нов дом, сега им открила дел од ентериерот на своите следбеници на Инстаграм – луксузно уредена бања.

Сè е распоредено според најновите трендови – мермерот доминира во просторот, додека славините со златни детали дополнително го нагласуваат луксузот. Теодора внимателно го одбрала секој детаљ, а посебно внимание привлече дрвената штица над модерната када, на која се уредно наредени бели, меки крпи.

Во разговор со обожавателите на социјалните мрежи, пејачката откри дека не планира да застане тука – нејзиниот следен имот би можел да биде во Дубаи! – Станот е купен во Белград, но мојот следен чекор и цел дефинитивно е стан во Дубаи – напиша пејачката.

Foto: printscreen/Instagram