Дарко Лазиќ објави фотографија со покојниот брат Драган, коментарите преполни со тага

Дарко Лазиќ повторно предизвика силни емоции кај своите следбеници, откако на социјалните мрежи сподели фотографија на која е заедно со својот брат Драган. Неговото прерано заминување остави длабока трага во животот на пејачот, кој и понатаму се навраќа на спомените од времето поминато со него.

Заедничката фотографија ги потсети сите на блискоста меѓу браќата. Насмеани и заедно пред објективот, тие се овековечени во момент што денес има особено значење за Дарко и неговото семејство.

По објавата, следбениците не останаа рамнодушни. Под фотографијата се појавија бројни пораки со сочувство, поддршка и зборови со кои луѓето се обидоа да му дадат сила на пејачот во периодот по големата семејна загуба.

„Даре, голема е тагата, мораш да продолжиш понатаму, нека го чуваат ангелите“, напиша еден следбеник, „Да те утешам, не можам и не знам како. Едно морам да ти кажам, таа рана не зараснува, вечно боли, само човек се навикнува да живее со неа“, стои во пораката.

Дарко и претходно преку социјалните мрежи споделувал моменти поврзани со својот брат, а ваквите објави покажуваат дека Драган и понатаму зазема посебно место во неговите мисли и спомени.

foto: printsreen/instgaram/darkolazicofficial