Дара Бубамара ги сними градите, а потоа го смени кадарот – Еве како ужива во Грција

Пејачката Дара Бубамара веќе неколку дена е на одмор во Грција, а нејзините најнови објави на социјалните мрежи најмногу им се допаднаа на мажите.
Имено, во едно од нејзините видеа, Дара се сними во мини костим за капење, па едвај успеа да ги задржи градите, бидејќи речиси и испаднаа.
Пејачката ги „излуди“ мажите со својата нова објава, а доби и многу комплименти за својот изглед.
Таа се фотографираше и покрај базенот, а многумина ја пофалија нејзината фигура и фактот дека никогаш не изгледала подобро.
