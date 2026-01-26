Дара Бубамара бесна на колегите во „Ѕвездите на Гранд“: „Сите сте лажни“

Пејачката Дара Бубамара бурно реагираше на критиките што нејзината кандидатка ги доби од колегите во жирито на „Ѕвездите на Гранд“ и го напушти студиото.Имено, во првата емисија од третото коло од натпреварувањето „Ѕвездите на Гранд“, Павле Павловиќ и Саша Стојаковиќ се претставија како финална двојка.

Саша освои максимален број гласови, додека кандидатот на Дара доби три гласа поддршка. Дара, незадоволна од рејтинзите, беше огорчена.

– Фолиранти, брате, верувај ми. Лично е, не се реални, момчето пееше одлично. Не гласаа за него поради тебе, Цецо, за да можеш да бидеш ти како победник. Рекоа колку ти е лош кандидатот, катастрофа, а сега. Чао, добра ноќ, си одам дома – рече таа луто.

Како што го напушташе студиото, ги зеде своите работи од жирито, видливо лута.

Потоа Цеца Ражнатовиќ го даде својот став за ситуацијата.

– Дара си замина без да го чуе мојот одговор, што не е колегијално, не е фер кон мојот кандидат. Тука не гласаме за ментор, туку за пејач. Мојот кандидат Саша Стојаковиќ е убиец, не можеме да го негираме неговиот талент. Браво за детето, многу сум горда. Честитки до другиот кандидат, имаш прекрасен глас и песна за бараж – растури – рече Ражнатовиќ.

Foto: youtube printscreen/Zvezde Granda