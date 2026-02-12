Даниел Кајмакоски повторно застана пред публиката: Пејачот настапи во Белград откако беше киднапиран

Поп пејачот Даниел Кајмакоски се појави во јавноста за прв пат откако беше киднапиран минатиот викенд по настап во Белград.

Кајмакоски преживеа трауматско искуство кога неговите напаѓачи го киднапираа како во филмска сцена и се обидоа да избегаат од полицијата додека тој бил сместен во багажникот на автомобилот.

Сепак, тоа не го спречи да настапи во Бетон Хала во среда, каде што е и ко-водител, и да ја воодушеви публиката, која, судејќи според неговото однесување, никогаш не би претпоставила низ што поминал неколку дена претходно. Интересно е што официјалната веб-страница на клубот каде што настапи го објави неговиот настап само неколку часа претходно.

По ужасниот настан, Даниел се повлече од јавноста неколку дена за да ги преброди тешките времиња со своето семејство, а синоќа повторно застана пред јавноста и покажа професионализам.

Полицијата сè уште ги бара двајцата мажи кои го киднапираа од Бетон Хала во Белград во саботата и неделата. Киднаперите го возеле 63 километри со својот автомобил, бегајќи од полицијата.

За потсетување, драмата започна во недела околу 00:50 часот на улицата Караѓорѓева во Белград. Двајца напаѓачи го киднапираа Кајмакоски под закана со нож и пиштол, го врзаа со селотејп и му изнудија 20.000 евра, заканувајќи се дека ќе им наштетат на неговата сопруга и деца.

