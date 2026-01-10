Даниел Кајмакоски и сопругата разменуваа нежности пред камера: „На секому кој не ја нашол, во Новата година му посакувам ваква љубов“

Семејствата на музичарите добро знаат дека уште во предновогодишниот период, а особено за Нова година, нивните сопрузи, сопруги или најмили кои имаат ваква професија, тешко може да имаат заедничка празнична ноќ како повеќето.

Една од нив е и сопругата на пејачот Даниел Кајмакоски која на Инстаграм го сподели токму овој момент, но и оној најромантичниот кога со сопругот се видоа за да си честитаат Нова година.

-Откако се знаеме ниедна Нова година не ја дочекавме заедно , но затоа дочекавме милион други убави работи. Ској што не ја нашол, во Новата година му посакувам една ваква љубов- гласи новогодишната честитка на сопругата на Даниел.

Љубовниот огномент меѓу супрожниците татнеше на „стори“!

Емоција, страст, нежност, сплотеност…

Даниел и Марина пред сите покажаа колку силно пламти љубовниот оган кај двајцата.

За потсетување, пејачот Даниле Кајмакоси и докторката Марина Кајмакоска живеат во Белград, се венчаа пред речиси три години, а плод на нивната љубов се дечињата Стефан и Емилија.

фото:Instagram printscreen/marina_kajmakoska