Дали спиете одделно и вашата врска цвета? Новиот тренд ги шокираше експертите!

Сè повеќе луѓе избираат одделни кревети – и тврдат дека нивниот секс никогаш не бил подобар.

Иако со години, споделувањето кревет се сметаше за симбол на блискост и љубов, нов тренд меѓу паровите го крши тоа правило. Сè повеќе луѓе избираат да спијат одделно – и тврдат дека нивната врска е подобра поради тоа, а нивната страст е посилна од кога било.

Причините за овој избор се различни – од ‘рчење и различни модели на спиење до потребата за личен простор. Но, она што е изненадувачки е фактот дека многу парови тврдат дека токму оваа промена го подобрила нивниот интимен живот. Недостатокот на постојана близина создава исчекување, што доведува до поголемо возбудување.

Психолозите објаснуваат дека спиењето одделно може да помогне во зачувувањето на индивидуалноста, што е клучно за здрава врска. Кога партнерите не се постојано заедно, желбата за повторно поврзување се зголемува, што често резултира со поквалитетна и пострасна врска.

Секако, ова не е за секого. За некои парови, може да создаде чувство на дистанца или несигурност, особено ако комуникацијата е лоша. Затоа е клучно оваа одлука да биде взаемна и очекувањата да се дискутираат отворено.

Иако звучи необично, спиењето во одвоени кревети за многу парови станува тајната на подобра врска и посилна страст. Можеби вистинската блискост не е во тоа колку сте блиски – туку колку навистина се сакате еден со друг.

