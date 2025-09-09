Дали Драгана Мирковиќ повторно ќе се мажи?!

Музичката ѕвезда, Драгана Мирковиќ, неодамна се разведе од бизнисменот Тони Бијелиќ.
Нивната љубов траеше повеќе од 20 години, а потоа донесоа одлука да се разделат, што ги изненади сите.
По разводот, Драгана изјави дека нејзините деца и работата ѝ се главни приоритети, а сега призна дали повторно размислува да стапне на лудиот камен.
На средина од концертот што го одржа во Смедерево, обожавателите сакаа да ја слушнат песната „Сањала сам наше вечерање“, а таа даде хит коментар за неа.
– Согласно, луѓе, ќе има песна. Но, не можам да верувам дека најдовте таква песна… Значи, пофалби за вас! Кој е расположен за брак? Јас не сум! Веднаш ќе ги затворам очите, не можам да помислам на брак – рече Драгана Мирковиќ.
фото:Instagram printscreen/dragana_mirkovic