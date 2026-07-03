„Чиј коњ е поубав“ – Пејачката ги „запали“ социјалните мрежи за рекордно време (+18 видео)

Пејачката Душица Грабовиќ објави видео кое ги „запали“ социјалните мрежи за рекордно време, собирајќи повеќе од 200.000 прегледи за само неколку часа.

Позната по своите провокативни изданија и отвореност кога станува збор за нејзиниот приватен живот, Душица ниту овој пат не ги разочара своите следбеници. Таа редовно споделува фотографии во бикини и атрактивни кадри на својот Инстаграм профил, но нејзиното најново видео особено го привлече вниманието на јавноста.

Имено, пејачката позираше на коњ, облечена како вистинска каубојка – со шапка и јакна украсена со реси. И додека нејзините прекрасни нозе беа во преден план, многумина не пропуштија еден необичен детаљ. Имено, коњот на Душица имаше ерекција, што предизвика лавина од реакции.

– Луѓето велат „не критикувај коњ што не си го јавал“ Чиј коњ е поубав, мојот или на Александра?! – напиша во видеото.

View this post on Instagram A post shared by Dusica Grabovic (@dusicagrabovic)

Сцената брзо стана вирална, а социјалните мрежи беа преплавени со духовити и шокирани реакции. Коментарите се насобраа, од духовити до целосно шокирани, а многумина признаа дека клипот им го разубавил денот.

„Пуштете го коњот нека ужива“, „И коњот се пали на тебе“, „Види го, паламар“, „Коњот ја почувствува твојата жештина дури и низ седиштето“, „Големината е важна“, се само некои од бројните коментари што придонесоа за виралноста на ова необично видео.