Четири причини зошто жените одбиваат предлози за брак

Предлогот за брак често се замислува како филмски момент – брза реакција, солзи радосници и судбоносно „да“. Сепак, во реалниот живот, работите не се секогаш толку едноставни. За многу жени, предлагањето брак не е само емотивен чин, туку сериозна животна одлука што носи со себе прашања за зрелост, безбедност, компатибилност и идни планови.

Кога мажот предлага брак без јасно разбирање каде е неговата партнерка емоционално и физички, дури и најдобрите намери можат да предизвикаат непријатност, конфузија или отпор. Отфрлањето на предлогот не мора да значи недостаток на љубов – тоа често е сигнал дека нешто важно во врската не е доволно разјаснето или помирено.

Јавното предлагање брак може да создаде голема непријатност кај многу дами

Додека многумина веруваат дека предлагањето брак пред публика е врвот на романсата, за многу жени тоа претставува непријатен притисок. Кога очите на другите луѓе се насочени кон неа, жената може да почувствува дека не е слободна да реагира искрено, туку дека се очекува да го даде „вистинскиот“ одговор.

Наместо да се чувствуваат посебно, јавното предлагање брак може да направи некои луѓе да се чувствуваат вознемирено, да се плашат да не бидат осудувани и непријатно. Ако вашиот партнер не е од типот што сака внимание или претходно не покажал склоност кон грандиозни гестови, овој потег лесно може да резултира со отфрлање – не поради бракот, туку поради начинот на кој е предложен.

Никогаш сериозно не сте разговарале за бракот и иднината

Една од најчестите причини за отфрлање на предлогот е целосното отсуство на дискусија за бракот пред самиот чин. Ако темата за заедничка иднина никогаш не е покрената, запросувањето може да дојде како шок, а не како логичен следен чекор.

Жените често сакаат да знаат дали ги делат истите вредности, планови и очекувања како нивниот партнер. Без претходен дијалог за бракот, децата, кариерата или каде живеат, запросувањето може да изгледа прерано и непромислено.

Врската не е доволно стабилна или сè уште е во фаза на состанување

Самата должина на врската не е клучна, но стабилноста и квалитетот на врската се. Ако двојката е заедно кратко време, се кара многу или сè уште поминува низ турбулентни фази, запросувањето може да изгледа како прескокнување важни чекори.

Во такви ситуации, жената може да почувствува дека бракот доаѓа пред проблемите да бидат решени или пред партнерите навистина да се сретнат во различни животни околности. Наместо сигурност, се појавува сомнеж – а одговорот станува „не“.

Предлогот како обид да се „поправи“ врска што не функционира

Една од најголемите грешки е предлагањето од страв да не го изгубите партнерот или како обид да ја спасите врската. Кога врската веќе има сериозни проблеми, бракот може да се доживее како бегство од реалноста, а не како нејзино природно продолжение.

Жените многу често интуитивно ја препознаваат оваа намера. Наместо прстенот да носи надеж, тој станува симбол на нерешени конфликти и емоционален притисок, поради што предлогот се одбива – понекогаш дури и со преиспитување на целата врска.

извор:попара.мк

фото:Freepik