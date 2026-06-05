Цеца Ражнатовиќ поради критики од јавноста се здебелила 8 килограми, а откри и колку тежи сега

Пејачката Цеца Ражнатовиќ призна дека се здебелила осум килограми, откако беше мета на критики за нејзината прекумерна слабост.

На својот Инстаграм профил, Цеца сподели видео од хотелската соба, каде што вечерала со фризерот Стеван. Во еден период, како што вели, ослабелаи имала 54 килограми, но денес истакнува дека е задоволна од линијата и дека успешно ја одржува својата тежина.

View this post on Instagram A post shared by C E C A (@cecaraznatovic)

– Ако се прашувате што јаде Цеца за да биде жешка: млади компири, пилешко – без леб! Не пишувајте потоа дека е слаба и треба да се здебели. Жената е здрава, убава и се храни здраво – рече Стеван.

– Оние кои велат: „Таа е слаба, треба да се здебели“, се мои непријатели. Не ме сакаат доволно – се пошегува Цеца, а потоа додаде:

– Па, во еден момент навистина претерав, ослабев 54 килограми.

– Колку имаш сега? – ја праша фризерот.

– 62 – му одговори пејачката на својот фризер.

фото:Instagram printscreen/cecaraznatovic