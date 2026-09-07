Бујни гради во преден план: Пејачката знае како да ја задоволи јавноста

Пејачката Душица Грабовиќ објави видео на кое нејзините гради беа во преден план.

Душица, која од неодамна има профил на веб-страницата за возрасни OnliFans, често знае како да ја задоволи јавноста со своите провокативни објави и атрактивен изглед, а сега објави видео на Инстаграм во кое нејзините бујни гради се во преден план.

Таа повторно ги израдува своите следбеници, во видеото носи мала златна маица изработена од „метал“. Маицата има и мали врвки што се врзуваат на задната страна, па остатокот од грбот е целосно гол.

Оваа огнена бринета сега има 46 години и сè уште го привлекува вниманието на мажите.

Да ве потсетиме дека Душица Грабовиќ ги загрижи своите следбеници откако неодамна се огласи од болницата и откри дека очекува итна операција, но на крајот сè заврши добро.

Foto: print screen/Instagram/dusicagrabovic